Aumenta lista de produtos com redução de IPI Governo ampliou a isenção para mais produtos do setor de material de construção e redução de IPI para eletrodomésticos.

Mais incentivo para a construção civil e consumo de eletrodomésticos no Brasil. O Governo Federal liberou nesta sexta-feira (17) a isenção de mais produtos do setor de construção civil: telhas de aço, ladrilhos, cadeados, fechaduras, ferrolhos, chaves, torneiras, caldeiras e reservatórios.



A medida visa contribuir na diminuição dos efeitos negativos da crise financeira internacional, aquecendo o comércio e os serviços da construção civil. O decreto nº 6.823, que amplia a lista de produtos com isenção do Imposto Sobre Produto Industrializado (IPI) na construção civil, foi anunciado no Diário Oficial da União de hoje.



Linha branca

Mas não é só o setor de construção civil que terá redução de IPI. O Governo anunciou informalmente final da manhã de hoje a redução de até dez pontos percentuais para os produtos de linha branca, como os fogões e geladeiras.O incentivo deverá aquecer a economia e impulsionar as vendas em todo o Brasil a partir do mês de maio.