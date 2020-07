Corpo de sueco assassinado na Pipa continua no Itep

Fred Carvalho Corpo de Gert Björn será embalsamado antes de ser levado para Suécia

Segundo uma atendente do Itep, o único documento que chegou com o corpo do sueco foi o passaporte. “Como nesse documento não há endereço e outros dados necessários para a liberação, não podemos fazer isso”, explicou.Os documentos não foram levados para o Itep porque a mulher do sueco está sendo mantida sedada na Unidade Mista de saúde de Tibau do Sul desde após o crime. “Ela está em estado de choque, por isso está sendo mantida sob o efeito de medicamentos”, falou neste domingo um funcionário da unidade.O cadáver de Gert Björn Skytte Sandgren deve ser embalsamado antes de ser liberado para o translado para a Suécia. Ainda não se sabe quando o corpo será levado para o país natal dele, onde será sepultado.