As peripécias do missivista

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo recorre às cartas: "É um bom veículo, antigo mas eficiente".

Recentemente lançou um site na internet, e agora ele contra-ataca através de cartas, com direito a pombo correio e tudo. O episódio até nos lembra um trecho da música de Waldick Soriano: “Amigo, por favor, leve essa carta e entregue àquela ingrata e diga como eu estou. É, Carlos está magoado.O clima de poucos amigos entre Carlos e Micarla começou quando os dois administravam, juntos, a capital potiguar, ela na condição de vice-prefeita. De lá para cá o que se vê é uma troca de ofensas através da mídia local que vem ganhando força.À medida que vai tomando conhecimento das ações executadas pela prefeitura, a pevista vai se munindo de argumentos contra o adversário e usa dados da sua própria gestão para desconcertá-lo perante a opinião pública. Ele, por sua vez, não deixa por menos e revida. A nós cabe observar o desenrolar dos fatos, esteja interessado ou não. Esse descontentamento entre os dois, agora, chega às nossas casas.As cartas de Carlos Eduardo estão sendo entregues por baixo da porta das residências dos natalenses. Nelas o ex-prefeito demonstra toda a sua “tristeza” pelo “abandono” do Parque da Cidade, onde segundo ele, visitou para ver a situação nos últimos dias.“Primeiro eu fui ao rádio denunciar o que ela [Micarla] fez com a maternidade. Fechou de propósito para aparecer como tendo sido ela que colocou em funcionamento. A mudança do nome foi um desrespeito ao Dr. Leide Morais que dirigiu a maternidade modelo do nosso estado. Aquilo foi um crime contra a sua memória, um golpe sujo de marketing”, declarou ao Nasemana.Segundo ele, cem mil cartas foram distribuídas nas quatro regiões de Natal. “O povo precisa tomar conhecimento do que ela está fazendo de errado”, enfatizou. No conteúdo da correspondência aos natalenses, Carlos Eduardo se dedica a falar da importância do Parque da Cidade para a história e cultura da capital.“Esta majestosa obra concebida pela genialidade do nosso maior arquiteto Oscar Niemeyer (...) está vedada à visita dos natalenses, revoltando os funcionários e os agentes de turismo. Enfim, tudo isso foi interrompido, o que é inaceitável. Sinto que se avizinha perigosamente a depredação, a destruição dessa obra. E por quê? O parque é vítima de inoperância proposital e descabida, de picuinha e mesquinharia politiqueira dos que agora dirigem a Prefeitura de Natal, pois foi concebido, construído, pago com recursos próprios e entregue à população por nossa administração”, critica.Ao que parece, Carlos pretende colocar a idéia das cartas para frente. Se é correta ou não, a verdade é que causou repercussão. “Eu não tenho televisão, então tenho que me mexer com alguma coisa. Eu acho que a carta é um bom veículo, antigo e continua eficiente (risos)”.