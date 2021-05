AABB obtém três primeiros lugares por ranking na Copa Brasil Natal Os principais êxitos potiguares foram dos mesatenistas Lucas Paulino, Adriano Santos e Rafael Paulino.

O número considerável de mestenistas da AABB local na Copa Brasil Natal de Tênis de Mesa, que encerrou neste domingo (05.05) no ginásio do Henrique Castriciano, rendeu mais alguns êxitos aos potiguares nas disputas por ranking - entre os resultados há três primeiros lugares.



Nas categorias masculinas, os ouros potiguares ficaram com Rafael Paulino (no infantil), Lucas Paulino (no juvenil) e com Adriano Santos (no senior); Lucas Marques de Souza obteve o terceiro lugar no Absoluto (empatado com Tiago Góes, da Academia Cearense).



Nas categorias femininas, Manuele Sarmento e Stephanie Pessoa dividiram o terceiro lugar no mirim; Ester Araújo obteve o segundo lugar, enquanto Débora Macedo e Raquel Oliveira empataram em terceiro no infantil; Jólia Lucena da Rocha dividiu o terceiro lugar no Absoluto B com Simone Vieira (do Rizzone Brasília).



Além da AABB, ainda há que se contar Ecildo Lopes (Sadef), que decidiu ir além das categorias destinadas aos para-atletas e experimentou disputar a categoria Veteranos 4 - terminou entre os cinco primeiros colocados.