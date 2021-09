Bahia contrata Lima que, no Alecrim, era conhecido como Pequeno

Site do Bahia Lima, que era conhecido como Pequeno no Alecrim, acertou com o Bahia

Lima

Nome: João Maria Lima do Nascimento

Data Nasc.: 04/09/1982

Local Nasc: Natal-RN

Altura: 1,81m

Peso: 84kg

Clubes que defendeu: Alecrim-RN, Veranópolis-RS, Caxias-RS, Brasil-RS, Goiás-GO e Joinville-SC.

No Alecrim de Natal, quando surgiu vindo do bairro Felipe Camarão, aquele atacante grandalhão para os padrões de sua idade no bairro era conhecido no futebol da várzea como "Pequeno."Assim, o jovem valor ganhou a posição de titular e começou a impressionar com o seu futebol vistoso. Pequeno, além de muita presença de área, demonstrava habilidade, facilidade no cabeceio e um forte chute com a perna direita.Em Natal, como sempre acontece, Lima não despertou a atenção de ninguém. Passou em brancas nuvens.No entanto, sempre contando com o apoio do desportista João Quebra-Osso, dono da Churrascaria do mesmo nome, foi encaminhado para o Veranópolis, equipe do Rio Grande do Sul.Lá no Sul, Pequeno, agora conhecido como Lima, iniciou belas campanhas, fazendo muitos gols pelo próprio Veranópolis e depois por Caxias e Brasil.Chamou a atenção de diirigentes goianos. Chegando ao time verde do Goiás, no entanto, Lima enfrentou problemas particulares, se "empolgou" e cometeu alguns deslizes que quase encerram sua carreira.De volta ao Sul, desta vez para Santa Catarina, no Joinville, agora casado, covertido ao protestantismo e com comportamento exemplar, Lima desandou a fazer gols. Chegou a marca invejável de 50 no acúmulo de menos de duas temporadas - 2008/2009.Na fase anterior chegou a despertar o interesse do Fluminense e Internacional.O departamento de futebol do Bahia acertou a contratação do atacante Lima, que disputou o campeonato catarinense de 2009, defendendo o Joinville.O atacante de 26 anos chamou a atenção de diversos clubes do país, na temporada 2008, após marcar 09 gols na 1ª divisão do campeonato gaúcho, pelo Veranópolis e 23 gols na 2ª divisão do Rio Grande do Sul, pelo Brasil de Farroupilha. Com este retrospecto, Lima foi contratado pelo Goiás.Em novembro de 2008, chegou ao Joinville e marcou 08 gols na Copa Santa Catarina e ajudou sua equipe a chegar ao quadrangular final do campeonato catarinense de 2009, marcando 10 gols.