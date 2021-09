TAM: João e Maria é neste domingo

Divulgação Engatiado tenta salvar os irmãos da bruxa

A montagem tem adaptação e direção de Clenor Júnior e produção executiva de Amaury Júnior.Como todos conhecem, João (Clenor Júnior) e Maria (Analu Campos) são dois irmãos muito pobres, unidos, bastante obedientes e educados. Adoram viver cantando e sempre que estão sem fazer nada levam o almoço para seu pai, que é lenhador na floresta.Certo dia em que se perdem no seu percurso se deparam com Engatiado (Gleydson Almeida), um gato muito esquisito e meio atrapalhado que tenta aconselhá-los a voltar o mais rápido possível para sua casa no meio da noite.No caminho de volta, os dois se encantam com borboletas, vaga-lumes e uma linda casa de doces. Diante de tamanhas guloseimas, as crianças resolvem comer alguns pedacinhos da casa.Mas, como não podiam imaginar, neste lugar mora uma terrível Bruxa (Ramona Lina) que gosta de comer criancinhas e usa os doces como isca.Assim começa a aventura.Durante o espetáculo, o público infantil interage com os atores, sendo estimulados a cantar junto com eles as músicas dos personagens.Neste domingo (26 de abril), as 17hTeatro Alberto MaranhãoOs ingressos são vendidos na Livraria Siciliano (Midway Mall) ao preço de R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)