Corpos do casal assassinado em Muriú estão no ITEP Policia ainda não tem pistas sobre o responsável pelos vinte disparos contra os dois. O homem, vítima do duplo homicídio, também não foi identificado.

Na noite desta sexta-feira (24), por volta das 23h um casal foi encontrado morto em um quartinho no centro da praia de Muriú, litoral norte do estado. Segundo informações da delegacia de Plantão da Zona Norte, um homem ainda não identificado teria invadido o local onde as vítimas estavam e atirado contra os dois. Foram cerca de vinte disparos.



A mulher identificada por Letícia da Silva Oliveira, de 20 anos teria 16 perfurações e o homem, sem identificação, foi atingido por 6 tiros, ambos de pistola calibre 380. Os corpos deram entrada no Instituto Técnico-Científico e Científico de Policia do RN (Itep) na madrugada deste sábado (25).



O duplo homicídio aconteceu na rua Antônio Basílio, sem número, na quinta casa da vila, no centro de Muriú, localizada no município de Ceará-Mirim.



A polícia ainda não tem pistas sobre o responsável pelos disparos.