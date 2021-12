OMS informa que chega a 1.085 casos da gripe suína no mundo O México confirmou 590 casos da doença e 25 mortes, já os Estados Unidos registraram 286 casos da doença e uma morte.

Brasília - A Organização Mundial da Saúde informou hoje (4) que são oficialmente 1.085 os casos confirmados da gripe suína no mundo. O México confirmou 590 casos da doença e 25 mortes, já os Estados Unidos registraram 286 casos da doença e uma morte. Portugal conformou hoje o primeiro caso da doença no país. É o de uma mulher de 30 anos que esteve no México.



Há casos confirmados na Áustria (1), Canadá (101), China (1), Costa Rica (1), Colômbia (1), Dinamarca (1), El Salvador (2), França (4), Alemanha (8), Irlanda (1), Israel (4), Itália (2), Holanda (1), Nova Zelândia (6), República da Coréia (1), Espanha (54), Suíça (1) e Reino Unido (18).



O último boletim oficial da organização havia informado que eram 985 os casos de gripe suína em todo o mundo.