Luiz Alberto Gurgel é o novo presidente do TRF da 5ª Região

Na mesma cerimônia, foram empossados os desembargadores federais Marcelo Navarro Ribeiro Dantas (vice-presidente) e Manoel de Oliveira Erhardt (corregedor regional) para o biênio 2009/2011.Prestigiaram o evento os ministros Francisco Falcão, José de Castro Meira e José Augusto Delgado, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os governadores Eduardo Campos (PE), José Maranhão (PB), Wilma de Faria (RN) e Teotônio Vilela Filho (AL), representantes dos meios político, jurídico e militar dos seis Estados da Região (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe).Outros ex-presidentes do TRF também marcaram presença na solenidade de posse que coincidiu com os 20 anos de instalação daquela Corte de Justiça.Antes de repassar o cargo, José Baptista de Almeida Filho agradeceu a colaboração de magistrados e servidores do Tribunal e das Seções Judiciárias, durante o biênio que encerrou.Em seguida, fizeram o juramento os três componentes da nova Mesa Diretora do TRF.O procurador-chefe regional Luciano Mariz Maia disse que esta gestão representa o futuro, lembrando que “Luiz Alberto ingressou na magistratura federal através de concurso, promovido pelo TRF, e hoje é seu presidente”.Luiz Alberto Gurgel de Faria salientou o orgulho de estar na cadeira de presidente, ao lado do governador Eduardo Campos, lembrando que há exatos 20 anos ali estavam Ridalvo Costa e Miguel Arraes, respectivamente.Falou de desigualdades sociais e da responsabilidade de estar à frente de uma Corte nordestina, região do País que tem a maior carência de Varas Federais. Citou instituições que lhe serviram de referência, como o TRF, o TRT e as universidades federais de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.