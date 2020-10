Saldo da balança comercial potiguar cai 53% em fevereiro Exportações diminuem em relação a janeiro e no comparativo com o mesmo mês de 2008. Média mensal e saldo são os menores dos últimos sete anos.

O saldo da balança comercial do Rio Grande do Norte em fevereiro atingiu US$ 7,7 milhões, uma queda de 53,6% em relação ao mesmo mês de 2008 e 44,2% inferior aos números registrados em janeiro, quando havia sido de quase US$ 14 milhões.



Segundo os dados divulgados hoje (11) pelo Ministério do Desenvolvimento, as exportações potiguares no último mês, o mais curto do ano, alcançaram um total de US$ 20,4 milhões e as importações US$ 12,6 milhões. O valor obtido com as vendas ao exterior foi 28,4% inferior a fevereiro de 2008 e 14,3% a menos que em janeiro de 2009.



O total de exportações no bimestre alcançou US$ 44 milhões, valor 38,6% menor que o registrado no mesmo período do último ano (US$ 72,3 milhões). A média mensal de exportações é a menor desde 2002.



Já as compras a empresas estrangeiras em fevereiro aumentaram 27,6% em relação a janeiro e 7,2% superior ao mesmo mês do ano passado. Na somatória dos dois primeiros meses de 2009, foram importados US$ 22,6 milhões.



O saldo da balança comercial em janeiro e fevereiro é de US$ 21,7 milhões, apenas 53% do obtido nesses dois meses em 2008, quando já era de US$ 40,7 milhões. A média mensal também é a menor dos últimos sete anos.