Quadrilha de assaltantes é presa no município de Monte Alegre Prisão aconteceu após uma denúncia anônima que chegou até a Delegacia de Monte Alegre dando conta de que o bando estava se escondendo no município.

Cinco pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feira (25) nos municípios de São José de Mipibú e Monte Alegre suspeitos de cometerem assaltos a granjas e fazendas naquela região.



Foram presos: Lindomar João da Silva, de 29 anos, conhecido como “K Borges”, Carlos Alberto Marinho de Carvalho, 44, vulgo “Carlinho de Olga” ou “Paulista”, Jonielinton Santos Alves, 18, o “Joni”, João Maria da Silva, 25, vulgo “Brinco” ou “Borge”, e outro identificado como Pikasso, que alega ser menor de idade.



A prisão aconteceu após uma denúncia anônima que chegou até a Delegacia de Monte Alegre dando conta de que o bando estava se escondendo na residência de “Carlinhos de Olga”, em sítio “Caieira”, no município. A polícia militar localizou o bando que não reagiu à prisão. A quadrilha já vinha sendo investigada por suspeita de cometer vários assaltos a granjas e fazendas em Monte Alegre e São José de Mipibú.



Um deles, o Pikasso também é acusado de cometer um latrocínio contra um vaqueiro, crime ocorrido a cerca de 40 dias em Monte Alegre. Familiares da vítima teriam reconhecido Pikasso como autor do crime. Inclusive haviam mandados de prisão preventiva expedidos contra Pikasso e Lindomar pela Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre pelos crimes de assalto.



Eles estão detidos na Delegacia de Monte Alegre e deverão ser ouvidos pela polícia que continuará com as investigações. Com o bando foi apreendido uma espingarda, além de foices e machados.