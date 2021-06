Vigilância Sanitária fiscaliza Mercado do Peixe

Fotos: Rogério Torquato Consumidores compram o peixe da Semana Santa

Peixe impróprio para o consumo

Corpo disforme, ventre flácido e volumoso

Carne amolecida, sem elasticidade, deixa marcas a pressão dos dedos, sem brilho (cor leitosa)

Odor fétido, pútridoOlhos opacos, afundados na órbita e murchos

Guelras ressecadas, pálidas, acinzentadas e com cheiro desagradável

Escamas opacas, desprendendo-se facilmente

Pele opaca, rugosa, seca, pegajosa ou limosa, com manchas verdes azuladas

O objetivo da visita foi fiscalizar as condições de comercialização do pescado. Segundo a técnica da Vigilância Sanitária, Rosângela Barros, desde o dia 20 de março o órgão já vem executando ações nesse sentido.“Nós verificamos as condições de higiene, se o peixe está bem acondicionado e se possui características sensoriais adequadas”, diz Rosângela.Ela acrescenta que o órgão não tem o poder de multar, mas pode apreender o produto caso não esteja em condições satisfatórias para o consumo.Sobre como identificar um peixe de boa qualidade, ela conta que é necessário atentar para as características sensórias do peixe. “Se ao apertar a carne do peixe não vai afundar. Se os olhos estão brilhantes e as escamas bem fixadas. Se as guelras estão rosadas”, alerta.A professora Silvia de Araújo, que comprava o pescado da Semana Santa, reclama do intenso movimento. “Apesar de ter sido bem atendida, o fluxo de gente está atrapalhando um pouco”, confessa.No entanto, para o aposentado Vicente Ferreira, que estava acompanhado do filho, o atendimento nos boxes era péssimo. “Cheguei aqui tem uma hora, e até agora não fui atendido. Já fui a alguns boxes e o vendedor nem olha para mim”, lamenta.Orifício anal aberto