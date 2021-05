Prefeitura lança pacote de estímulo à geração de empregos Lançamento do programa será nesta segunda-feira, às 16h, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte.

O Plano de Desenvolvimento do Setor Imobiliário e Incentivo à Geração de Empregos na Indústria da Construção Civil será lançado nesta segunda-feira (6), às 16h, pela prefeita Micarla de Sousa, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – Fiern.



O projeto contempla uma série de medidas que irão beneficiar um dos setores mais pujantes da economia natalense, que vem sofrendo um “resfriamento” depois da crise financeira internacional.



Depois de trinta dias de análise, o pacote concederá aos empresários benefícios nas áreas tributária, fiscal, social e ambiental. Composto de dois decretos e três Projetos de Lei, o plano se constitui uma ferramenta importante para a retomada do crescimento do setor.



“"A Prefeitura quer as empresas como parceiras. Mas exigirá compromisso com o meio ambiente e com os empregos gerados para a população. É este o nosso objetivo com o lançamento deste plano”", declarou a prefeita Micarla de Sousa.



Entre as medidas que serão anunciadas, está a de permitir às construtoras alterar a tipologia dos empreendimentos sem burocracia, nem custos adicionais.



Hoje muitos projetos que estão emperrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo há cerca de quatro anos já não atendem às necessidades do mercado. Nas circunstâncias atuais, os empresários teriam que apresentar um novo projeto para mudar o empreendimento de flat para residencial, por exemplo.



"“Com este pacote de medidas reafirmamos o quanto estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa cidade. Muitos empreendimentos importantes que estavam parados poderão reiniciar suas obras, gerando emprego e renda”", completou Micarla.



A compensação das dívidas tributárias com bens e serviços é outra medida inclusa no Plano de Desenvolvimento. Os empresários que estão em débito com o fisco municipal poderão compensar o montante que devem prestando serviços à Prefeitura do Natal.



Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, Augusto Carlos Viveiros, iniciativa pública e privada farão um acerto de contas que beneficiará ambas as partes.



As empresas de construção civil potiguares ainda terão a chance de parcelar obrigações relacionadas às licenças ambientais. O projeto da prefeitura estabelece a permissão para os empresários somarem as despesas com o Imposto de Transferência Inter-Vivos (Itiv), a outorga onerosa e o alvará de construção, e ainda estende o parcelamento desses itens em até 15 vezes.



O Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) também será implantado dentro do Plano de Desenvolvimento do Setor Imobiliário. "A idéia da prefeitura do Natal é que todos os empresários natalenses, inclusive os da construção civil, que estiverem em dívida com o executivo municipal, tenham até 90 meses para parcelar os seus débitos".



A estimativa de Augusto Viveiros é que essas dívidas cheguem a R$ 500 milhões.



Outro projeto de lei dispõe sobre a introdução de um dispositivo legal no Plano Diretor de Natal, relativo à aplicação de uma regra que trata das prescrições urbanísticas nos limites das zonas Adensáveis e de Adensamento Básico.



Essa iniciativa possibilita corrigir uma distorção do Plano Diretor, uma vez que os terrenos situados em zonas com pouca infraestrutura, mas em posições limítrofes às zonas com maior infraestrutura, também gozam desse benefício, e, portanto, podem receber empreendimentos de maior porte a partir da aprovação desse projeto.



Um aditivo contratual com a empresa Aerocarta também faz parte do Plano e irá proporcionar a criação de um sistema corporativo informatizado que, associado ao Georeferenciamento, irá modernizar e agilizar o controle de processos na Semurb.



A secretaria, por sua vez, será incluída no pacote e passará por uma reestruturação.



Um convênio com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do RN (Crea-RN) também será oficializado, no intuito de promover a interação com a Semurb, permitindo o desenvolvimento de atividades conjuntas para promover o controle eficiente dos processos, desde a recepção até a conclusão.



Na ocasião, Micarla de Sousa ainda assinará um convênio de assistência técnica com o Sebrae-RN, com o objetivo de trabalhar em parceria para simplificar o processo de abertura de micro e pequenas empresas natalenses.