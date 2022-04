Gripe suína já atingiu mais de 8 mil pessoas em 36 países, segundo OMS No México, onde a gripe foi detectada pela primeira vez, já foram registrados 2.895 casos, com 66 mortes.

Brasília - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou hoje (16) que já chegam a 8.451 os casos de gripe suína no mundo, em 36 países. Os Estados Unidos continuam com o maior número de casos confirmados: 4.714, com quatro mortes. No México, onde a gripe foi detectada pela primeira vez, já foram registrados 2.895 casos, com 66 mortes.



Também foram registrados 496 casos no Canadá, com uma morte. Na Costa Rica, foram nove casos confirmados, também com uma morte.



Além do Brasil, que permanece com oito casos confirmados da doença, outros países que tiveram casos confirmados, mas sem mortes, foram: Argentina (um), Austrália (um), Áustria (um), Bélgica (dois), China (quatro), Colômbia (11), Cuba (três), Dinamarca (um), Equador (um), El Salvador (quatro), Finlândia (dois), França (14), Alemanha (14), Guatemala (três), Irlanda (um), Israel (sete), Itália (nove), Japão (quatro), Holanda (três), Nova Zelândia (nove), Noruega (dois), Panamá (43), Peru (um), Polônia (um), Portugal (um), Coréia (três), Espanha (100), Suécia (dois), Suíça (um), Tailândia (dois) e Reino Unido (78).



A OMS continua sem restrições de viagens relacionadas à gripe suína. Apenas quem está doente deve adiar viagens de avião, e quem estiver retornando de viagem e apresentar sintomas deve procurar atendimento médico adequado.