Acusado de homicídio em Mãe Luíza vai a julgamento hoje Renato Gomes do Nascimento é acusado da prática de homicídio contra Cirion Monteiro Ferreira Bezerra, em julho de 2005.

O Tribunal de Justiça transmite hoje (29) o julgamento de Renato Gomes do Nascimento, acusado da prática de homicídio contra Cirion Monteiro Ferreira Bezerra, em julho de 2005, no bairro de Mãe Luiza.



De acordo com a denúncia do Ministério Público, há indícios de que Renato teria desentendido-se com Cirion por causa de uma quantidade de maconha que o acusado estaria comprando à vítima. E, em virtude disse, Renato teria atirado contra Cirion, quando esta deu-lhe as costas.



Consta nos autos que Renato confessou o crime, mas alega ter agido em legítima defesa.

O acusado foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.