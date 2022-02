Carro da dengue cai em lagoa de captação em Potilândia

Fotos: Aberlado Nunes Veículo tentou passar ao lado da lagoa de captação em Potilândia.

“O motorista tentou passar e acabou caindo na lagoa. Mas ele passa bem e não se machucou”, falou o representante comercial Edílson Martins, que mora há mais de 20 anos na rua do Ouro, em Potilândia.“Faz uns sete ou oito anos que pedimos à Prefeitura para consertar essa lagoa, que foi feita como um paliativo para conter as águas. Ela agora não suporta mais a quantidade de água que desce em qualquer chuva que seja e sempre transborda, confundindo os motoristas”, complementou Edílson Martins.Durante o tempo em que a reportagem doesteve no local, o motorista não apareceu. Outros moradores também reclamaram da lagoa, mas pediram para não ser identificados.