Times mexicanos desistem da Libertadores

A Federação Mexicana de Futebol informou hoje (8) que as duas equipes do país classificadas para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América - Chivas Guadalajara e San Luis - se retiraram do torneio diante da recusa de seus adversários em jogar no México, segundo informações da agência de notícias Telam. Os times adversários - o brasileiro São Paulo e o Nacional, do Uruguai - não aceitaram jogar no México devido à epidemia da gripe suína, que teve origem lá.



O Chivas Guadalajara enfrentaria o São Paulo e o San Luis disputaria a classificação para a próxima fase com o Nacional, do Uruguai, em jogos que seriam disputados em cidades mexicanas, no primeiro de dois jogos. Com a desistência das equipes mexicanas, os times brasileiro e uruguaio devem passar diretamente para as quartas-de-final do torneio.



De acordo com boletim da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgado hoje, passam de mil os casos da doença no México, com 42 mortes.



Fonte: Agência Brasil