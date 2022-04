Agripino nega desinteresse em relação à CPI da Petrobras

Agência Brasil Agripino rebate insinuações.

, Agripino rebateu as notícias de que ele poderia não ter se empenhado na viabilização da comissão objeto de uma queda de braço entre o Planalto e a Casa. O governo Lula não conseguiu impedir a instalação da CPI.Até que fosse viabilizada, a CPI conseguiu dividir a oposição. O PSDB defendia a instalação imediata, mas o Democratas estava dividido, com uma parte dos senadores abertos a um acordo com o governo para que o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrieli, fosse à Casa prestar informações antes de se decidir pela comissão.“Minha bancada estava dividida e eu queria encontrar uma fórmula de entendimento. Agora, entre isso e não ter interesse na instalação é uma distância monumental”, afirmou José Agripino. “Eu fui o quarto senador do Democratas a assinar”.O senador assegurou que foi pela ação dele que nenhuma das 12 assinaturas dos senadores do DEM foi retirada. Sobre a senadora potiguar Rosalba Ciarlini, que não assinou o pedido, José Agripino disse que não havia “orientação partidária” pela assinatura. “Cada um tinha autonomia para assinar ou não assinar. Não assinaram Rosalba e Eliseu Padilha (GO). Cada um teve seus motivos. Agora, depois que foram colocadas as assinaturas, aí sim passou a ser uma questão partidária”, comentou.Sobre as informações na imprensa nacional de que ele poderia não ter interesse na CPI por causa do contrato com a Petrobras que tem a Comav – empresa da qual o deputado federal Felipe Maia, seu filho, é sócio -, José Agripino comentou: “Isso é outra maldade”. Ele observou que o contrato da Comav para distribuir combustível de aviação nos aeroportos de Natal e Mossoró está firmado até 2011. “Não é favor; trata-se de prestação de serviço de boa qualidade”, afirmou.Agripino salientou ainda que o contrato foi renovado duas vezes no governo Lula e que ele não pode ser alterado até dois meses antes do seu término. “Aí nem Lula será mais presidente, nem a diretoria da Petrobras será a atual. Portanto, isso não tem o menor sentido”, finalizou.Nesta terça-feira, 19, a bancada do Democratas no Senado faz a sua reunião semanal. Segundo o senador José Agripino, na pauta estão a discussão sobre a CPI da Petrobras e a escolha dos dois nomes que serão indicados pelo partido para participar da comissão.