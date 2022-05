Guarani bate Campinense, segue 100% e agora é líder isolado

O Guarani venceu a Campinense por 2 a 1 fora de casa, nesta terça-feira (19), e conquistou a terceira vitória em três jogos disputados até o momento na Série B do Campeonato Brasileiro.O Bugre também assume, ao menos temporariamente, a liderança isolada, com nove pontos. Já os paraibanos seguem sem nenhum ponto, na vice-lanterna.O duelo teve várias oportunidades de gol para ambos os lados. Caíque e Ricardo Xavier, de pênalti, abriram dois gols de vantagem para os visitantes, enquanto que Tiago Saleti descontou de cabeça para os anfitriões, que tiveram chances para empatar.O time de Campinas já vinha embalado por duas vitórias, sobre Fortaleza e América-RN. Por outro lado, os donos amargavam duas derrotas, que foram para Duque de Caxias e Brasiliense. Já nas duas vezes em que os dois times tinham se enfrentado, que foi na Série C do ano passado, ocorreram dois empates.Adriano Gabiru, contratado pelos paulistas para a disputa da competição, foi liberado pelo departamento médico, mas ainda não estreou.Fora isso, o Bugre foi a campo com força máxima. Já nos anfitriões, o técnico Ferdinando Teixeira não pôde contar com o volante Adelmo e os atacantes Fernandes e Fábio Júnior, todos machucados.O jogo foi aberto na primeira etapa, mas por ter um elenco melhor, o time de Campinas chegava com mais perigo ao ataque. Aos 22 minutos, Caíque cruzou para Ricardo Xavier, que acertou a rede pelo lado de fora.Pouco depois, Walter Minhoca chutou de fora da área, e a bola passou muito perto da trave. Já aos 32, Luciano Santos bateu com perigo para o gol de Fabiano. Os anfitriões responderam com chute de Luciano Santos, que passou perto.Mas o Guarani era superior e depois de mais duas chances chegou ao gol aos 38. Maranhão avançou pela direita e cruzou para Caíque, que se adiantou à marcação e de coxa abriu o placar.Após o intervalo, em que o treinador do Campinense, Ferdinando Teixeira foi bastante vaiado pela própria torcida, o Guarani teve um pênalti a seu favor aos seis minutos, quando Almir puxou a camisa de Maranhão dentro da área. Ricardo Xavier bateu com categoria e ampliou.Aos 21, em escanteio da esquerda, Tiago Saletti desviou de cabeça para diminuir. Após o gol, a Campinense teve boas chances para empatar.Aos 34, Márcio Giovanini cabeceou com perigo. Pouco depois, Edmundo completou um cruzamento e acertou a trave de Douglas. Aos 39, Giuliano apareceu batendo por cima do gol.Na próxima rodada, a Campinense joga com o Ipatinga, fora de casa, no dia 30, um sábado. Já o Guarani vai receber o Bragantino no dia 29, uma sexta-feira.

Fabiano; Émerson, Márcio Giovanini e Charles; Thompson, Tiago Saletti, Júnior Maranhão (Thiago Cavalcanti), Giuliano e Jorginho Paulista (Leandro Fonseca); Edmundo e Almir aílton).

Técnico: Ferdinando Teixeira

Douglas; Maranhão, Dão, Bruno Aguiar e Andrezinho; Luciano Santos, Cleber Goiano, Rodriguinho (Glauber) e Walter Minhoca (Fabinho); Caíque e Ricardo Xavier (Marquinhos)

Técnico: Osvaldo Alvarez

: 19/05/2009 (terça-feira)

estádio Amigão, em Campina Grande

: Rogério Lima da Rocha (SE)

: Ailton Farias da Silva e Edmo Oliveira Santos (SE)

: Almir, Charles e Giuliano (C); Walter Minhoca e Rodriguinho (G)

Gols: Caíque, aos 39 minutos do primeiro tempo; Ricardo Xavier, aos sete minutos, e Tiago Saletti, aos 21 do segundo tempo