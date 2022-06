Corinthians, com time misto, vence o Barueri Foi a primeira vitória do "Timão" na competição, com destaque para o goleiro Felipe.

O Corinthians, com time misto, venceu o Barueri em casa, no Pacaembu: 2 a 1. Foi a primeira vitória do "Timão" na Série A, rendendo-lhe três pontos preciosos e alguma ascensão na classificação. O time misto - opção do técnico Mano Menezes - deveu-se à priorização da Copa do Brasil.



O primeiro tempo foi relativamente disputado, mas ocorreram poucas chances de gol. Tanto, que o placar só se mexeu após Souza converter pênalti sofrido por Jorge Henrique - 1 a zero para o Corinthians.



O Barueri tratou de aumentar o poder no ataque, e até chegou a comandar as ações em campo - mas não conseguiu o empate. Pudera: o Corinthians resolveu marcar com força, em detrimento do ataque. Com isto, lances de perigo foram raros, fosse em que gol fosse.



Mal iniciou o segundo tempo, Jean cabeceou e ampliou o placar para o Corinthians - 2 a zero. O Barueri buscou atacar de novo - e desta vez topou com o goleiro Felipe no caminho, que se tornou o destaque do jogo, aparado diversas ameaças adversárias.



Com isto, o Corinthians adotou o contra-ataque. Em duas oportunidades - aos 28 minutos, com Morais, e aos 32, com Jucilei - quase ampliou (nas duas investidas, o goleiro Renê conseguiu defender).



Tanto o Barueri tentou, que no último lance do jogo fez seu gol de honra com Daniel Marques, recebendo escanteio.



Agora, o Corinthians volta suas baterias para a Copa do Brasil: na quarta (27) vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Série A, só no domingo (31), quando vai à Vila Belmiro jogar contra o Santos.



O Coritnhians, de Mano Menezes, venceu com Felipe; Alessandro, Diego, Jean, Wellington Saci; Moradei, Jucilei, Elias; Jorge Henrique (Boquita), Souza (Henrique) e Dentinho (Morais). O Barueri, do técnico Estevam Soares, jogou com Renê; Marcos Pimentel (Éder), Leandro Castan, Daniel Marques, Márcio Careca; Ralf, Leanderson (Flavinho), Everton, Thiago Humberto (Val Baiano); Fernandinho e Pedrão.