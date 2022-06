Scheidt e Prada terminam como vice-campeões em regata na França O torneio reuniu 29 embarcações, entre elas a dos também brasileiros Lars Grael e Renato Moura.

Robert Scheidt e Bruno Prada tiveram um dia difícil no encerramento do Campeonato do Hemisfério Oriental, que começou na quarta-feira em Hyères, na França, e falharam na tentativa de obter o tricampeonato da competição.



Líderes da competição na quinta e na sexta-feira, a dupla brasileira vice-campeã olímpica acabou em segundo lugar na classificação final, com 26 pontos perdidos - dois a mais do que os irlandeses Peter O'Leary e Tim Goodbody, os campeões do evento.



"Largamos escapados a primeira regata do dia e tivemos de abandonar, voltando a considerar os 8 pontos do primeiro dia que havíamos descartados", lembrou Robert. "Na segunda regata nos superamos e, mesmo diante das dificuldades, acabamos vencendo para garantir o segundo lugar. Tomamos uma bandeira amarela, demos um 720 e ganhamos", completou.



O proeiro Bruno Prada também se mostrou abatido pela morte do velejador Roger White em um desastre aéreo na Bahia. "Acordamos com uma notícia muito triste, que mexeu muito conosco. Tentamos velejar da melhor forma possível", comentou Bruno. "O importante é que o barco está bom e a cada dia está melhor."



O torneio reuniu 29 embarcações, entre elas a dos também brasileiros Lars Grael e Renato Moura. Eles terminaram em sexto lugar, com 54 pontos perdidos. Neste sábado, foram consistentes e conseguiram um terceiro e um sexto lugares.



Campeões do Expert Olympic Garda, disputado no início do mês na Itália, Robert e Bruno seguem agora para a Holanda, onde disputam a Delta Lloyd Regatta, na cidade de Medemblik, a partir de quarta-feira.