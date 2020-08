Helicóptero do Ceará vai auxiliar nas buscas de assaltantes de banco do RN Quatro homens armados roubaram agência do Bradesco de Severiano Melo nesta terça-feira. Aeronave da Secretaria de Segurança do Estado vizinho vai sobrevoar região de Tabuleiro do Norte.

Um helicóptero da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) vai auxiliar nas buscas pela quadrilha que assaltou uma agência do Bradesco de Severiano Melo, cidade distante 357 quilômetros de Natal. A aeronave vai sobrevoar a região de Tabuleiro do Norte, para onde teriam fugido os quatro homens que realizaram a ação delituosa.



De acordo com informações da polícia, cerca de quatro homens fortemente armados roubaram o banco Bradesco e a casa lotérica de Severiano Melo. Os bandidos ainda fizeram um refém para fugir. A suspeita é que eles tenham levado cerca de R$ 25 mil.



A polícia acredita que a quadrilha tenha montado base na cidade cearense de Tabuleiro do Norte. Na tarde desta terça, os quatro homens - fortemente armados – chegaram a Severiano melo em um Pólo de cor preta e placas KKU-5841. Os ladrões tiveram dificuldade para arrombar os caixas eletrônicos da agência e antes de fugir, ainda fizeram um refém. Eles pegaram um jovem que presta atendimento à população e o utilizaram como escudo para o caso de cruzarem com policiais.



Em seguida os bandidos abandonaram o Pólo na frente do banco e roubaram um Siena de uma funcionária da agência. O refém foi liberado logo adiante e a quadrilha seguiu fuga em direção à divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, através de uma estrada de barro que fica entre Severiano Melo e Apodi, cidades distantes cerca de 10 quilômetros.