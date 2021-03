Aluno do Núcleo Natal do Projeto Compartilhar faz abertura de evento no Rio

Rogério Torquato Carlos Artur, da primeira turma do projeto, está agora no Rio

Como foi isso? A história começou com uma sugestão para a festa do encerramento das atividades anuais do projeto, no fim do ano. "Todo ano tínhamos apresentações de fora. Sempre eram chamadas pessoas de outras ecolas para se apresentar no Projeto. Aí eu sugeri (a Suzet Cabral) trazer uma apresentação só nossa, dos integrantees do próprio projeto", contou Artur, pouco antes da viagem. Optou-se por uma apresentação de teatro e outra de canto. No dia da apresentação, esteve presente em Natal um grupo de Curitiba, da coordenação nacional do Compartilhar, que se encantou com o que viu. E aí veio o convite.Até o dia da apresentação, Artur ficou com a missão de ajudar no coral e no teatro. No fim da contas, acabou virando "professor" do coral. "Os ensaios eram às sextas. A maior dificuldade era que, ainda hoje, há quem ache que coral é brega...", lamentou.Bateu-lhe a vontade de desistir daquela apresentação, jogar tudo pro alto. E agora? Procutou Breno Cabral. "Disse a ele que não dava para eu continuar... ele me disse 'Não faça isso, não desista!!', e lembrou que foi 31 vezes campeão no vôlei". No fim, trocou o verbo desistir por insistir - "No dia da apresentação, cantei acompanhado por um clarinete e ainda fiz regência". O esforço valeu a pena.Alto lá - mas o Projeto Compartilhar não é relacionado diretamente com o vôlei? De fato. Artur, aluno da Escola Municipal Prefeito Mário Lira, é da turma inaugural do projeto - "O vôlei é uma da coisas que sempre quis fazer. Eu já sabia fazer 'manchete'" - mas tem uma história além do esporte: cedo passou a integrar o grupo de canto da Assembleia de Deus em sua região - "Comecei a cantar no conjunto infantil com 7 anos".Com o tempo vieram outras oportunidades. Depois que entrou no Compartilhar, surgiu uma chance no vôlei de areia, e até uma bolsa para a Escola de Música da UFRN.E oque vai acontecer no Rio? No Encontro dos Amigos do Compartilhar, o técnico Bernardinho - diretor-presidente do Instituto Compartilhar - vai homenagear os parceiros de todos os núcleos do Brasil (RS, PR, SP, RJ e RN – único núcleo do Norte-Nordeste). Estarão presentes atletas profissionais, artistas e dirigentes esportivos de todo o país, além de representantes dos núcleos.Só para lembrar: em termos locais, o Compartilhar - Núcleo Natal do Projeto Vôlei em Rede - existe desde 2006, fruto de uma parceria entre o respectivo Instituto, da Prefeitura do Natal e do Volley Club, mais o Colégio CEI; atendendo a cerca de 200 crianças e jovens, 90% vindos da rede pública de ensino, e além do trabalho no vôlei há atividades de incentivo de rendimento escolar; agora, está-se iniciando o karatê e capoeira, e a agir na área de inclusão.