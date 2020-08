“Vamos pensar no Fast e depois no clássico”, afirma Judas Tadeu Presidente do ABC acredita que derrotar o clube amazonense na Copa do Brasil é uma boa motivação para o clássico-rei diante do América, no domingo (8).

Em semana de clássico-rei contra o América, o presidente do ABC, Judas Tadeu, prefere aguardar o resultado do jogo desta quarta-feira (4) diante do Fast Clube, do Amazonas, para só assim concentrar as atenções no jogo do Campeonato Estadual. “É bom um resultado positivo para voltar animado”, disse.



O dirigente alvinegro argumentou que “é bom uma vitória hoje (quarta-feira), mas clássico a gente sabe que não tem favorito”.



Judas Tadeu espera um bom jogo por parte do ABC mesmo atuando fora de casa. Uma vitória do alvinegro por dois gols ou mais de diferença elimina o jogo de volta, no Frasqueirão.



ABC e América se enfrentam no domingo (8) às 16h30 pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol.