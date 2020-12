América 0 x 0 Confiança/SE: fim de jogo

Árbitro quer jogo e o desespero é vísivel nos dois times. Rosembrinck é expulso.Bola cruzada na área e na dividida entre Lúcio e Fábio, o árbitro marca tiro de meta.Um drama em vermelho e branco no estádio Machadão com o América precisando de um gol para se classificar.América todo no ataque enquanto o Confiança se defende com todos os jogadores.Árbitro dá cinco minutos de acréscimos e o América vive um drama nos minutos finais em busca de um gol.Rinaldo perde um gol feito. Rosembrick deu ótimo passe e colocou o atacante na cara do gol. Ele driblou o goleiro, mas chutou por cima do gol.Mudanças ainda não surtiram efeito no América e o empate sem gols persiste.América tenta o gol e vai esbarrando na forte marcação do ConfiançaVereador começa a fazer mudanças. Já entrou Rinaldo e a próxima alteração será a entrada de Rosembrinck.Com o passar do tempo, aumenta a pressão para o América abrir o placar e garantir sua classificação.Confiança continua pressionado pelo América e tenta sair para o ataque.Lúcio cobra falta, mas acerta a barreira.América volta ao segundo tempo da mesma forma que começou o primeiro: pressionando em busca do gol.Jogo permanece sem gols e o time de Sergipe vai se classificando com o resultado. Goleiros são o destaque do primeiro tempo.Marcelinho perde ótima chance na área e cabeceou nas mãos de Fábio.Fábio mais uma vez salva o Confiança em lance de Bibi, mas o árbitro marca impedimento.Outro lance de perigo no ataque do América e dessa vez Bibi construiu boa trama ofensiva e na conclusão Fábio faz a defesa.Rodolfo salvou o América em dois lances importantes seguidos: Isaac bateu forte para defesa do goleiro alvirrubro e no rebote Cristiano Alagoano tentou de meia bicicleta e Rodolfo tira de tapinha.Teles cobra falta, Fábio não segura, mas a zaga do Confiança coloca a bola para lateral.Isaac cabeceou com perigo, mas Rodolfo faz a defesa em lance perigoso do Confiança.Confiança ainda não chegou uma vez sequer ao gol de Rodolfo enquanto o Fábio é o destaque da equipe sergipana.América não dá trégua ao Confiança e faz pressão total em busca do primeiro gol.Cleisson recebeu pela esquerda, lançou para esquerda e Bibi ajeitou de cabeça para Marcelinho, que quase marca um golaço de bicicleta. Fábio faz grande defesa.Teles cruza na área e Fábio tira de soco a bola da área sergipana.Confiança começa a tocar bola para sair da pressão dada pelo América.Cobrança de falta feita por Teles e a bola acerta a barreira. América é só pressão nos primeiros minutos.Fábio faz grande defesa após chute forte de Cleisson, que tinha o endereço do ângulo do gol.América começa pressionando. Marcelinho aproveita lance e bate forte, mas a bola sai em escanteio.