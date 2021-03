Moacyr de Góes morre de câncer aos 79 anos no Rio Janeiro

Autor desconhecido Acampamentos da campanha "De Pé no Chão..."

De acordo com o historiador Cláudio Galvão, Moacyr de Góes já sofria da doença há alguns anos. “Se foi uma pessoa de muita atividade e trabalho na área de educação no Rio Grande do Norte”, destacou.Moacyr de Góes comandou, como secretário de Educação de Natal, a campanha “De Pé no Chão...”, desenvolvida durante o mandato do então prefeito Djalma Maranhão (1961-64). Ele antes tentou o caminho da advocacia, mas mesmo formado em direito abandonou a profissão em 1956 para se dedicar ao magistério.O projeto "De Pé no Chão..." utilizava métodos revolucionários para alfabetizar e ficou marcado pelas aulas realizadas em galpões cobertos de palha de coqueiro e com o chão de barro batido, espalhados pela cidade, e onde funcionavam as salas de aula.Após a construção de nove "acampamentos" e uma matrícula acumulada de 40 mil pessoas, o Golpe Militar de 1964 pôs fim ao governo de Djalma Maranhão e Moacyr de Góes foi cassado do cargo de secretário no início de abril daquele ano.No "De Pé no Chão..", além de aprender a ler, os alunos também participavam de aulas de cultura, aprendizado sobre cidadania e até mesmo qualificação profissional. Adultos e crianças participavam das atividades desenvolvidas pelo projeto.Ele chegou a ser preso durante a Ditadura e, já anistiado, lecionou na UFRJ e ocupou também o cargo de secretário de Educação do Rio de Janeiro, nos anos 80. Moacyr de Góes nasceu na capital potiguar em 1930 e é pai do cineasta Moacyr de Góes Filho.