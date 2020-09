Reforma política é uma questão de prioridade

Jonas Pereira / Agência Senado Reforma política foi encaminhada "aos pedaços" para o Congresso Nacional

Para apreciar a Reforma com a maior celeridade possível, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados formaram uma comissão mista, ou seja, formada tanto por senadores quanto por deputados. Na comissão, os parlamentares analisarão todas as propostas enviadas pelo Executivo para que, após o aperfeiçoamento das matérias, elas sejam levadas para a discussão nos plenários das casas legislativas e, de acordo com os presidentes Michel Temer (Câmara) e José Sarney (Senado), até a primeira quinzena de abriu a proposta estará consolidada, trazendo importantes temas, principalmente, para a mudança no processo eleitoral.Entre os pontos principais das propostas estão o financiamento público de campanha, fim das coligações para as eleições proporcionais, cláusula de barreira (que acabaria com os partidos nanicos) e a inclusão da lista fechada, na qual o eleitor pode votar no partido, mas não escolhe o parlamentar. No entanto, senadores e deputados não cogitam estabelecer novas regras para acabar com casos como o de Patu, que ocorrem em diversas cidades do país.Alheios aos casos cada vez mais frequentes de cônjuges ou filhos assumindo postos de candidatos que tem registros indeferidos pela Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional não discute uma alteração nesse sentido. Talvez por desinteresse, ou por não querer comprar briga com as "oligarquias" municipais, outros pontos da Reforma Política ganham mais atenção no debate no Congresso.De um lado, o deputado federal Henrique Alves (PMDB) é favorável às listas fechadas, de outro, o deputado Rogério Marinho (PSB) já se posicionou contra as listas, mas favorável à possibilidade do financiamento privado de campanha (desde que com a comprovação e divulgação da origem dos recursos). Porém, os parlamentares potiguares, assim como é regra entre o parlamento nacional, não trabalham - pelo menos de forma aberta - para impedir que um candidato condenado pela Justiça Eleitoral possa assumir uma administração por meio de esposa, marido ou filhos.Apesar de todo o embasamento legal para que fatos como esses ocorram nas eleições brasileiras, não se discute que as atitudes, na maioria das vezes, sejam antiéticas. No debate entre o que é legal e o que é ético, o Congresso prefere o silêncio - só não se sabe até quando.