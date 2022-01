Receita libera da malha fina mais um lote do Imposto de Renda de 2008

A Receita Federal liberou da malha fina o quinto lote residual das declarações do Imposto de Renda de 2008. A consulta ao lote poderá ser feital no site da Receita Federal na internet ou pelo telefone 146.No lote, há 17.775 contribuintes com direito à restituição. O valor estará disponível para saque na rede bancária a partir de 15 de maio de 2009, com correção total de 13,07%.Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, nos telefones 4004-0001 (capitais), 08007290001 (demais localidades) e 08007290088 (deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome, em qualquer banco.