Cruzeiro goleia Atlético-MG e praticamente garante bicampeonato

Site do Cruzeiro Leonardo Silva festeja mais um gol do time celeste

Cruzeiro

Fábio; Jonathan, Leonardo Silva, Leo Fortunato e Gérson Magrão; Fabrício (Henrique), Ramires, Marquinhos Paraná e Wagner; Thiago Ribeiro (Soares) e Kléber (Wellington Paulista)

Técnico: Adilson Batista

Atlético-MG

Juninho; Werley (Marcos Rocha), Leandro Almeida, Marcos e Júnior; Renan, Rafael Miranda, Carlos Alberto e Márcio Araújo (Kléber); Lopes (Chiquinho) e Diego Tardelli

Técnico: Emerson Leão

Data: 26/4/2009 (domingo)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 47.489 pagantes

Renda: R$ 1.078.742,50

Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP)

Auxiliares: Roberto Brattz (PR) e Maria Eliza Barbosa (SP)

Cartões amarelos: Gérson Magrão, Leonardo Silva, Kléber, Wellington Paulista (Cruzeiro); Werley, Renan, Leandro Almeida (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Renan, Leandro Almeida (Atlético-MG); Ramires (Cuzeiro)

Gols: Kléber, aos 39min do primeiro tempo; Leonardo Silva, aos 10min e 16min, Jonathan, aos 33min e aos 41min do segundo tempo

Com o resultado, o clube celeste poderá perder por até quatro gols de diferença o segundo jogo, no próximo domingo, que será bicampeão mineiro. O alvinegro só impede o feito se ganhar, por pelo menos, cinco gols de frente.Dessa forma, a decisão desta edição do Campeonato Mineiro segue a tendência dos dois últimos anos, quando o primeiro jogo definiu o título, em função de goleadas do Atlético, por 4 a 0, em 2007, e do Cruzeiro, ano passado, por 5 a 0.Neste domingo, antes mesmo da marcação do dois últimos gols, quando o time celeste vencia por 3 a 0, parte da torcida atleticana começou a deixar o Mineirão. Com os gols de Jonathan, o placar do jogo de ida em 2008 foi repetido.Já a torcida cruzeirense, presente em maioria no Mineirão, fez muita festa para comemorar o resultado, que deixa o seu time muito perto do bicampeonato. Os gritos de "é campeão" tomaram conta do estádio. O caminho da vitória foi aberto por Kléber, ainda no primeiro tempo, enquanto Tardelli, especialmente na etapa final, teve atuação muito discreta.Além de tomar a vantagem do empate do rival, a vitória manteve a invencibilidade do Cruzeiro diante do Atlético. O time celeste não perde para o seu tradicional adversário há 11 jogos, com 10 vitórias, sete delas seguidas, e um empate. A última vez que o alvinegro ganhou da equipe cruzeirense foi na primeira partida da final de 2007, por 4 a 0.Enquanto o Cruzeiro segue sem perder no Mineirão, o que não acontece há 21 jogos, desde setembro, quando foi derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, o Atlético-MG teve interrompida sua série invicta de 13 jogos, com 12 vitórias e um empate. A defesa do Atlético, que não era vazada há quatro jogos pelo Mineiro, levou cinco do melhor ataque da competição, o do Cruzeiro, que chegou a 50.Antes de a bola rolar, muita festa das duas torcidas, embora o público não tenha sido o esperado. A carga total era de 64.800 de ingressos, mas foram vendidos 47.489. Apesar de tumultos registrados pela Polícia Militar de Minas Gerais, na manhã deste domingo, em alguns pontos da capital mineira e da sua Região Metropolitana, chegando a registrar um ferido por bala de borracha, no Mineirão, durante a partida não houve incidentes."As torcidas dos dois times perceberam que mais importante do que vencer, ou do que a rivalidade, é a tranquilidade, as duas estão fazendo uma festa bonita", destacou o presidente celeste, Zezé Perrella. Com a bola rolando, o Cruzeiro dominou os primeiros 20 minutos, pressionando o adversário, até mesmo em função da formação mais defensiva utilizada por Leão.Sem o atacante Éder Luís, suspenso, o treinador optou por Rafael Miranda, colocando quatro volantes e adiantando Lopes. Já Adilson Batista fez uma única alteração em relação ao que venceu o Deportivo Quito, por 2 a 0, pela Libertadores: Thiago Ribeiro no lugar de Wellington Paulista. Após a pressão inicial do Cruzeiro, o Atlético, com uma marcação forte, equilibrou as ações e também teve suas oportunidades de gols.A maioria em bola parada com o veterano Júnior e em alguns deslocamentos de Diego Tardelli pelas laterais do campo. "Foi um jogo equilibrado, oportunidades aconteceram, não muitas, mas algumas", comentou o diretor-executivo do Atlético-MG, Bebeto de Freitas, que reclamou pênalti de Leo Fortunato em Tardelli, logo aos 7min.Apesar do equilíbrio em boa parte do primeiro tempo, o Cruzeiro foi para os vestiários com a vitória parcial. O gol cruzeirense saiu em um lance de contra-ataque e Wagner deu o passe de calcanhar para Kléber marcar seu 12º gol no Estadual e reduzir de cinco para quatro sua desvantagem em relação ao artilheiro Diego Tardelli. Na comemoração, o Gladiador imitou um galo e advertido com cartão amarelo.Para o segundo tempo, os dois times voltaram com mudanças. Leão tirou um dos quatro volantes, Márcio Araújo, e colocou o jovem atacante Kléber, retornando Lopes para o meio-campo. No Cruzeiro, Adilson Batista optou por uma troca simples entre dois atacantes: tirou Thiago Ribeiro e colocou Soares. E o Cruzeiro dominou totalmente o adversário, que não conseguiu esboçar nenhuma resistência e foi presa muito fácil.Aos 10min, Leonardo Silva, de cabeça, após escanteio, ampliou o placar. Seis minutos depois, novo gol do zagueiro Leonardo Silva, igualmente de cabeça e após cobrança de escanteio. Se o primeiro tempo foi equilibrado, no segundo só deu Cruzeiro, que ainda atuou boa parte da etapa final com um jogador a mais, em função da expulsão do volante alvinegro Renan.Quando o jogo estava 3 a 0 e Kléber foi substituído por Wellington Paulista, a torcida celeste, não resistiu, e em vários momentos soltou o grito de é "campeão". Kléber, no entanto, receita calma. "Ainda não. O Atlético é uma grande equipe", destacou. Depois disso, Jonathan fez aos 33min e aos 41min. "Temos de respeitar, mas sabemos que será muikto difícil tirar essa vantagem", salientou.