Carpinteiro é absolvido da acusação de homicídio Damião Barbosa de Góis foi julgado nesta terça-feira pelo assassinato de Jair Silvino Santos, crime ocorrido em 1978, no bairro Nordeste.

O carpinteiro Damião Barbosa de Góis, acusado de praticar homicídio qualificado contra Jair Silvino Santos, foi absolvido nesta terça-feira (31), em julgamento ocorrido no 2º Tribunal do Júri Popular de Natal, no Fórum Miguel Seabra Fagundes.



O fato aconteceu em 1978, no bairro Nordeste, depois de uma discussão entre Damião, seu irmão Raimundo Barbosa de Góis e a vítima, na época com 19 anos de idade. O jurados acolheram a tese Ministerial e a primeira tese defensiva de legítima defesa própria, absolvendo o acusado.



Na sessão, o acusado foi interrogado, oportunidade em que confessou a prática do fato, afirmando, porém, ter agido em legítima defesa. Durante os debates, o representante do Ministério Público pediu a absolvição do réu, por entender ter ele agido em legítima defesa. A defesa, por sua vez, sustentou as teses de legítima defesa própria, homicídio privilegiado e desqualificação do crime para homicídio simples.



Diante da absolvição, foi revogada a prisão cautelar que havia sido decretada contra o acusado. Assim, foi expedido o Alvará de Soltura. Agora o réu, com 54 anos de idade, e residindo no Rio de Janeiro, será posto em liberdade, se por outro motivo não dever permanecer custodiado.