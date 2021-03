ABC faz "dever de casa" e derrota o ASSU por 3 a 1

Fotos: Vlademir Alexandre Com a vitória sobre ASSU, ABC se mantém na liderança.

O alvinegro começou o jogo com dificuldades devido ao bom esquema de marcação montado pelo ASSU e os lances ficaram truncados no meio-campo. As chances de gol pouco surgiram, mas aos 14 minutos o ABC abriu o placar.Rogério cobrou falta e contou com a falha do goleiro André, que acabou colocando a bola para dentro o fundo do gol. A partir daí, o ASSU começou a sair para o jogo e a movimentação dentro do campo aumentou.O ASSU pouco ameaçou o goleiro Ranieri. Enquanto isso, o ABC criava boas oportunidades. Aos 36 minutos, boa trama de Sandro e Beto, que cruzou na área. Valdir Papel errou, mas a bola sobrou para Simão marcar o segundo gol do alvinegro.Quase o alvinegro fez o terceiro gol no final do primeiro tempo com Valdir Papel, mas a zaga do ASSU tirou a bola em cima da linha.No segundo tempo, o ASSU marcou seu primeiro gol logo aos quatro minutos com Leandro Mineiro, que tinha acabado de entrar na partida. Ribamar fez boa jogada e passou para o atacante do Camaleão, que bateu sem chances para Ranieri.

O gol do ASSU deixou a partida "quente". Prova disso, que o árbitro marcou muitas faltas e puniu jogadores com cartões amarelos. A equipe do Vale pressionou o alvinegro, mas não chegou a empatar o jogo.Contudo, o ABC jogou um balde de água fria nas esperanças do ASSU aos 30 minutos com o atacante Valdir Papel. Ele fez boa jogada, driblou o marcador e colocou no canto do gol.O alvinegro ainda desperdiçou boas chances antes do término da partida. O ASSU tentou marcar o segundo gol, mas o resultado final foi 3 a 1.