CAE do Senado discute fundo para enfrentar calamidades Projeto do senador Inácio Arruda (PCdoB) propõe a criação de um fundo permanente para ajudar os estados em casos de situações de calamidade.

O socorro aos estados vítimas de calamidades estará em discussão nesta terça-feira, 26, na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, presidida pelo senador Garibaldi Filho (PMDB). A reunião está marcada para as 10h e um dos projetos que serão votados é o que cria o Fundo de Atendimento às Situações de Emergência Decorrentes de Calamidades Públicas (FASEC), de autoria do senador Inácio Arruda (PCdoB-CE).



Na justificativa, o senador afirma que o fundo teria o objetivo de “superar os vários problemas quando ocorrem calamidades públicas, como enchentes, secas ou até furacões”. O projeto estabelece que o FASEC receberá do orçamento federal, já no próximo ano, o valor de R$ 1 bilhão.



O fundo terá um conselho deliberativo formado por representantes do governo federal, do Congresso e de entidades de defesa civil, que definirá as ações de socorro ou de prevenção de calamidades. O relator do projeto que cria o FASEC é o senador João Vicente Claudino (PTB-PI).



Crise



Na agenda de reuniões da CAE para esta semana, também está prevista, para a quarta-feira, 27, um debate com a presença do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho. A reunião será conjunta com cinco comissões do Senado.



O objetivo do encontro é tomar conhecimento das medidas que o governo está adotando, ou pretende adotar, frente o quadro de crise econômica internacional.



As reuniões da CAE poderão ser acompanhadas ao vivo pela TV Senado, a partir das 10h.