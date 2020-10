Servidor da Unicat é preso em flagrante pela PF ao furtar medicamentos

Fotos: Polícia Federal

A prisão ocorreu por acaso. Os policiais receberam a informação de que uma motocicleta de cor amarela que teria sido utilizada num assalto aos Correios de uma cidade do interior estava estacionada na rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, no bairro de Morro Branco.Ao chegarem ao local, verificaram surpresos que se tratava do Unicat e, de imediato fixaram vigilância para saber quem utilizaria o veículo. Poucos minutos depois um homem, conduzindo uma bolsa, saiu do prédio e no momento em que tentava ligar a moto, foi abordado.Procedida uma busca nos seus pertences, logo comprovou-se através de documentos que o veículo procurado não era aquele, embora as características fossem muito parecidas, porém chamou atenção dos agentes, o fato dele ter se identificado como funcionário do Unicat e possuir três caixas contendo ampolas do medicamento controlado Remicade sem receituário ou qualquer outro documento que comprovasse a sua procedência.Conduzido de imediato para uma das salas e sendo solicitada a presença da chefia daquele posto logo foi possível verificar no sistema que não havia autorização para a saída daquele medicamento cujo preço unitário custa R$ 1.926,00 e é indicado para pacientes acometidos de artrite reumatóide e doença de Chron.O funcionário então recebeu voz de prisão e foi levado para a Superintendência da PF. Durante a sua autuação, confessou em depoimento que há pelo menos um ano vinha subtraindo remédios e para isso se utilizava de uma segunda via de recibos firmados por pacientes, lançando de próprio punho, uma nova assinatura.Também confessou que agia sozinho e mantinha estocado em sua casa vários medicamentos e foi lá, durante uma busca, que a PF encontrou cerca de 500 caixas de remédios diversos como: hormotrop, remicade, prosigne e zoladex, afora outros que não são distribuídos pelo Unicat e cuja procedência está sendo apurada.Incurso no artigo 312 do Código Penal (peculato), o funcionário, encontra-se custodiado na PF à disposição da Justiça e caso venha a ser condenado, poderá pegar de 2 a 12 anos de reclusão.A Policia Federal só divulgou o fato nesta quinta-feira (12) porque buscava identificar possíveis receptadores ou outras pessoas envolvidas, porém as diligências até o momento não obtiveram êxito.