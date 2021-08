Quatro são presos por tráfico de drogas no Planalto

Thyago Macedo Boy Dudu, Josivaldo, Kleiber e Anerianderson foram presos nesta segunda-feira (20).

De acordo com a polícia, a casa estava abandonada e, com isso, a quadrilha se apropriou do local para usar como ponto de venda. O fato curioso é que os quatro presos são jovens e o mais velho deles, Kleiber Lima da Silva, tem apenas 22 anos. Ele inclusive, era foragido do regime semi-aberto, pelo qual cumpria pena por roubo.Os policiais que participaram da ação destacaram que o dono da boca de fumo era Eduardo Antônio Medeiros do Nascimento, conhecido como “Boy Dudu”, de 18 anos. Em conversa com o, ele afirmou que nunca havia sido preso e era novo no mercado de droga.“Eu comprei a droga há uma semana e estava vendendo. Há algum tempo atrás pensei em fazer isso, mas, fui orientado a não entrar nessa vida. No entanto, acabei cedendo e comecei a traficar”, disse Boy Dudu.Os outros dois presos são: Josivaldo Lucena, de 18 anos, e Anerianderson Nascimento Firmino, de 19 anos. Esse último esteve preso quando era menor de idade por assalto. Ele havia fugido do Ceduc Esperança, quando estava prestes a completar 18 anos.A polícia informou que no momento da prisão, Boy Dudu, líder do bando ainda tentou fugir, mas, acabou sendo detido. Na casa, os policiais encontraram crack, maconha e R$ 140. Além disso, uma caderneta de anotações foi encontrada com lista de devedores e credores da boca de fumo.O bando foi encaminhado ao 11º Distrito Policial, no Planalto, e logo depois para a Delegacia Especializada em Narcóticos (Decarc).