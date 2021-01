ABC tenta roubar a liderança do Potyguar Técnico alvinegro vai poder contar com os reforços de Ciro e Waldir Papel; Neto Mathias tem desfalques por contusão.

Se quiser, na partida deste domingo (22), diante do Potyguar de Currais Novos, o técnico Heriberto da Cunha já poderá escalar o zagueiro Ciro e o atacante Waldir Papel, ambos regularizados junto à CBF e FNF.



A partida é válida pela quarta rodada do segundo turno e começa às 16h30, no estádio Frasqueirão. O jogo vale a liderança isolada do turno.



O Potyguar, que lidera com sete pontos,dois a mais que o alvinegro, deve jogar mais precavido, ainda mais quando o técnico Neto Mathias enfrenta problemas de contusão – Roquete, Gil Paraíba e Quirino devem ficar fora do compromisso.



Para o ABC, que vem empolgado após goleada aplicada no Fast Club e passagem assegurada á segunda fase da Copa do Brasil, só a vitória interessa.



Por isso, mesmo mantendo o sigilo sobre a escalação, marca registrada do técnico, o time deve ser o mesmo da partida da última quinta-feira.



Contando com sua força máxima e mais reforços, Heriberto deve mandar a campo o time formado por Raniere, Fabiano, Gaúcho e Bem-Hur; Marquinhos, Rogério, Erandy, Simão e Sandro; Gabriel e Paulinho Macaíba.



Foram relacionais para a partida os jogadores: Goleiros: Raniere e Tiago Cardoso; Laterais: Beto e Delano; Zagueiros: Gaúcho, Ben-Hur, Fabiano e Ciro; Volantes: Erandir, Rogério, Simão, Marquinhos Mossoró e Élton; Meias: Sandro; Atacantes: Paulinho Macaíba, João Paulo, Gabriel, Waldir Papel e Ivan.



Arbitragem



Para a partida foi definida, em sorteio realizado quinta-feira na FNF, Flávio Roberto Sales, assistido por Luciana da Silva e Valdomir Antônio Araújo Júnior. Charles Eliont será o observador.



ABC Master



A equipe do ABC Master faz seu primeiro amistoso domingo (22), na preliminar de ABC x Potyguar/CN, se preparando para o Campeonato Estadual de Futebol Master 2009, que tem previsão de começar em maio.



O jogo será contra o master do Potyguar de Currais Novos e começará as 14h30. O torcedor que chegar ao estádio mais cedo terá a oportunidade de vê jogadores que fizeram sucesso no passado vestindo a camisa alvinegra.



Em campo estarão Alberi, Dedé de Dora, Sérgio Poty, Djalminha, Álvaro, Tião, Rômulo, Joelson, Sandoval e Zezito.



O ABC este ano reforçou a equipe e espera recuperar o título, que foi ganho o ano passado pela equipe do CEPE. A última conquista do ABC foi em 2007.