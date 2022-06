Ibama lamenta ocorrido e diz que continuará com fiscalização

Fotos : Aberlado Nunes “As pessoas que usufruem da ave como petisco estão contribuindo com essa rede criminosa”

Segundo o superintendente do Ibama, as fiscalizações continuarão no município e em outras regiões do estado.Especificamente em Jandaíra, Alvamar Costa informou que oito funcionários do órgão se revezam na fiscalização das áreas.“Os nossos funcionários são todos capacitados para exercer tal função. Eles (ficais) têm poder de polícia. Podem andar armados. Porém, recomendamos para que não se exponham demais. Orientamos para que mantenham uma postura exemplar. O que aconteceu foi uma fatalidade”.Durante a fiscalização, segundo ele, 122 arribaçãs foram encontradas. “Essa quantidade de aves nos faz acreditar que existe uma rede criminosa por trás, que alimenta esse comércio”, disse.E acrescenta: “As pessoas que usufruem da ave como petisco estão contribuindo com essa rede criminosa”.Em virtude de grandes concentrações de caçadores no município, ele contou que programas educativos são desenvolvidos pelo Ibama, como o Programa de Educação Ambiental Voluntários.O programa tem como objetivo sensibilizar a comunidade, educando para a preservação das aves.Segundo ele, a caça a arribaçãs é terminantemente proibida por lei por se tratar de um animal silvestre. A pena para quem for pego é de seis meses a um ano de prisão e multa de R$ 500 por cada ave abatida.Questionado sobre uma possível extinção da espécie, o superintendente do Ibama foi enfático: “Não acredito que esteja em extinção, mas isso não justifica a caça. Temos que mudar hábitos alimentares”.