Produção potiguar de milho deverá cair 12% este ano Sorgo e girassol são os produtos com maiores previsões de aumento de safra em 2009. Já a produção de feijão deverá se manter estável.

Dos grãos plantados no Rio Grande do Norte e analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu levantamento mensal, somente o girassol e sorgo deverão apresentar aumento significativo em sua produção, em torno dos 32% e 39%, respectivamente, em relação à safra anterior.



Já a colheita do milho deve ter uma queda de 12,1%, diminuindo de 65,2 mil toneladas para 57,3 mil, mas ainda assim se mantendo na primeira colocação em termos de volume produzido, entre os produtos agrícolas pesquisados pela Conab.



O algodão em caroço se manteve estável, com colheita prevista de 6,1 mil toneladas, em 7,9 mil hectares. O mesmo ocorreu com o algodão em pluma, cuja produção deve ser de 2,1 mil toneladas este ano.



Já a colheita de arroz deve ser 5% superior (5,7 mil toneladas contra 5,4 mil), na mesma área plantada (2,2 mil hectares). Enquanto a produção de feijão se manterá praticamente estável, com um acréscimo de apenas 0,3%, alcançando 33,6 mil toneladas, em 81 mil ha.



O Estado apresenta a pior média de produtividade das plantações de feijão entre todos os do Nordeste, com apenas 413 kg por hectare, contra uma média de 477 kg na região e de 894 kg em nível nacional.



Em compensação, os potiguares são os maiores produtores de girassol do Nordeste, com uma previsão de produção de 4,5 mil toneladas na safra 2008/09, contra 3,4 mil toneladas ano passado (variação positiva de 32,4%). A área plantada, porém, deve ser mantida em 5 mil hectares, de acordo com a Conab.



A colheita de sorgo, por sua vez, deverá ser a segunda maior da região (perde apenas para a da Bahia) e a previsão é que atinja 20 mil toneladas, contra 14,4 mil da última safra (38,9% a mais). A própria área plantada deve passar de 7,4 mil para 10,2 mil hectares.