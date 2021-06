“Vou com o que tenho de melhor", afirma técnico do Atlético/PR Mesmo trazendo seus titulares,Geninho disse que "é difícil jogar no Frasqueirão, a torcida joga junto com eles lá”.

Após a vitória contra o Iraty pelo Campeonato Paranaense, o pensamento do técnico Geninho, do Atlético/PR, está totalmente focado no jogo da quarta-feira (8) contra o ABC, no Frasqueirão, pela Copa do Brasil.



“Vou com o que tenho de melhor porque se conseguirmos um bom resultado eu ganho uma semana de folga”, garantiu o treinador ao site do Furacão.



Mesmo trazendo seu time completo, Geninho é cauteloso e afirma que “não vai ser fácil”. “É difícil jogar no Frasqueirão, a torcida joga junto com eles lá”, comentou.



ABC e Atlético Paranaense se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Frasqueirão às 20h30.



*Com informações do site do Atlético/PR