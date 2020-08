Copa do Brasil: Mais três times se classificam para a próxima fase De quebra, mais dois confrontos da segunda fase se definiram.

Além de Fluminense 3 x 0 Nacional de Patos-PB, mais três jogos movimentaram a rodada desta noite da Copa do Brasil.



Na "ida", o Botafogo venceu o D. Pedro-DF na casa do adversário - 2 a zero, gols de Jean Carioca e Reinaldo.



Na "volta", o Americano pisou sem dó no Santa Cruz em pleno estádio do Arruda, 4 a 2 . Justamente o adversário do Fogão na próxima fase.



Completando os jogos da noite, o Paraná perdeu para o Mixto-MT no tempo normal, e aí o jogo teve que ser decidido nos pênaltis - no fim deu Paraná mesmo, 4 a 2, conquistando uma vaga; o adversário na segunda fase é o Fortaleza.