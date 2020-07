Chuvas continuarão durante os meses de março e abril Emparn confirma início do período chuvoso no Rio Grande do Norte.

As chuvas que caíram em Natal nas últimas horas atingiu 45,6 milímetros. Durante todo o fim de semana choveu em vários municípios do Rio Grande do Norte.



As maiores precipitações ocorreram em: Florânia (162,9), Montanhas (121,2), Jucurutu (106), Água Nova (96) e Messias Targino (95,2). Está caracterizado o início do período chuvoso no estado, segundo informou o meteorologista Uelinton Pinheiro.



As chuvas continuarão por todo o mês de março e abril e estão sendo causadas pelo sistema denominado zona de convergência intertropical, vinda do Hemisfério Norte e que encontra-se no Hemisfério Sul, mais precisamente na região Nordeste do Brasil. Sua oscilação é determinada pelo Oceano Atlântico.