Quase 200 mil declarações do IR já foram entregues pela Internet Somente na segunda-feira (2), primeiro dia de envio, foram 142 mil. Volume é o dobro do registrado em 2008.

O número de declarações do Imposto de Renda - Pessoa Física 2009, enviadas à Receita Federal pela Internet, já chega a 178 mil nesta terça-feira (3).



É praticamente o dobro do número de declarações enviadas em igual período do ano passado, segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir.



O prazo para a entrega da declaração começou ontem (2) e vai até 30 de abril. Muitos contribuintes com direito à restituição podem ter agilizado o envio do documento na expectativa de serem incluídos nos primeiros lotes após os idosos, que têm prioridade.



Joaquim Adir também informou que o calendário de liberação dos lotes de restituição do Imposto de Renda ainda não foi definido. Tradicionalmente, a Receita Federal começar a fazer a liberação a partir de junho em sete lotes consecutivos até dezembro de cada ano.



Só na segunda-feira foram entregues 142.680 declarações. Chegou a haver certa lentidão nos downloads do programa da Receita, mas o processo foi normalizado no início da tarde de ontem.



* Com informações da Agência Brasil