Antes da série B, um clássico-rei em prol da solidariedade Evento promovido pela patrocinadora de ABC e América acontece dia 1º de maio, no Machadão. Lançamento do projeto acontece na sexta-feira (6), às 9h.

Antes de estrearem no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 9 de maio, os dois representantes do Rio Grande do Norte na competição vão deixar a rivalidade um pouco de lado e entram em campo juntos para disputar um amistoso em prol da solidariedade.



Batizado “Torcida Solidária”, o projeto idealizado pela Multidia, patrocinadora oficial de ABC e América vai promover um amistoso entre as equipes no dia 1º de maio (dia do trabalhador). O diretor-presidente da Multidia, Eduardo Patrício, explicou que “era um sonho realizar um evento com o cunho esportivo e também social”.



De acordo com o projeto, o clássico-rei será disputado no Machadão com ingresso único a R$ 10 mais um quilo de alimento não-perecível. A perspectiva é que 30 mil pessoas sejam atraídas ao jogo e, com isso, 30 toneladas de alimentos sejam arrecadados.



A renda da partida será doada ao Hospital Infantil Varela Santiago e os alimentos serão destinados a entidades ligadas ao Armazém da Caridade. Eduardo Patrício disse que o investimento no campo social já faz parte da cultura da empresa. “Já realizamos o projeto de investir nos clubes (ABC e América) e agora vamos juntar essas idéias”, declarou.



O diretor-presidente da Multidia afirmou que se reuniu com os dirigentes de ABC e América para acertarem os últimos detalhes para o clássico-rei beneficente. Ele não descartou a possibilidade que outros eventos como este sejam realizados. “Isso depende da programação dos clubes”, comentou.



O projeto será lançado na sexta-feira (6), às 9h, com a presença dos diretores da Multidia e dos dirigentes de ABC e América na sede da empresa, localizada no distrito industrial de Macaíba.