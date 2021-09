Acidente com fio de alta tensão no carnaval da Redinha gera indenização Justiça condenou o município do Natal e a Companhia Elétrica do Rio Grande do Norte (Cosern) a pagar R$ 10 mil reais ao folião.

Um folião do carnaval da Redinha atingido por uma fio de alta tensão ganhou na Justiça indenização por danos morais e materiais. O acidente ocorreu por volta da meia noite, quando lanchava no estabelecimento comercial, chamado “nana banana”, sendo surpreendido com a descarga elétrica que provocou queimaduras de 1º e 2º graus.



O juiz Geraldo Mota condenou o município do Natal e a Companhia Elétrica do Rio Grande do Norte (Cosern) a pagar R$ 10 mil reais ao folião. De acordo com o magistrado, o município tem responsabilidade quando concede autorização para realizar um evento desse porte, sem obrigar os demais envolvidos na adequação do ambiente.



“A responsabilidade da Companhia ficou configurada na medida em que possui os conhecimentos técnicos para evitar o acidente, com ciência dos riscos de confronto das pessoas com a rede elétrica. Devendo por essa razão, averiguar os tipos de veículos contratados para o evento, sua altura e passagem no cruzamento de vias de alta tensão”. Disse o juiz na fundamentação.



O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Litorânea com a rua José Agnaldo. Próximo da rede elétrica, os organizadores do evento instalaram um pórtico alegórico, destinado à entrada no evento festivo. Mesmo ciente dos perigos do local, por causa da passagem de trios elétricos, nenhuma providência foi tomada pela Cosern e os ocupantes dos trios tinham que se abaixar para transposição dos fios de alta tensão.



“O dever do Município é fiscalizar a área pública, somente autorizando eventos festivos em tais locais, com a certificação da segurança proporcionada e de forma a garantir, também, a liberdade de ir e vir das pessoas que não querem participar deste tipo de evento festivo”.



Indenização é mantida

Com o intuito de reformar a decisão, a Companhia ingressou com Apelação Cível junto ao TJRN, mas a indenização foi mantida pela 3ª Câmara Cível. O relator foi o desembargador Saraiva Sobrinho.



O desembargador Saraiva Sobrinho ressaltou que eventos dessa grandeza é plenamente previsível a ocorrência de circunstância capaz de trazer insegurança à população. Acrescentou que todas as pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestadoras de serviços públicos são responsáveis objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.



“Desta maneira, caberia à concessionária a manutenção e a fiscalização contínua da estrutura de rede elétrica de alta tensão no local do evento, ressaltando que, mesmo comunicada da festividade carnavalesca, não realizou as modificações nas instalações e tampouco adotou providências para garantir a segurança da população, como bem fundamentou o juiz de primeiro grau”, destacou o relator.