Judocas da Escola Municipal Laura Maia vão participar de Brasileiro

PMN-SME Letícia, Lorena, Gustavo e Ana se preparam para o Brasileiro.

Gustavo Régis, Lorena Beatriz, Letícia Gabriele e Ana Carolina conquistaram vagas à competição nacional após os êxitos na Seletiva realizada em abril último - resultado do trabalho realizado pelo professor~técnico Emerson Ramos, com o projeto "Judô - Caminho Suave para a Educação" - e, se tudo der certo, os quatro judocas estarão em Vitória (ES) participando do Brasileiro, de 22 a 24 próximos.Para se dar uma idéia, o projeto "Judô - Caminho Suave..." começou a funcionar no ano passado, atendendo inicialmente os alunos da escola da Rua do Motor - atualmente há 50 participantes - e, este ano, foi filiado à Federação de Judô do Estado do Rio Grande do Norte (FJERN) e estendido à comunidade. Nesse meio tempo, a E M Laura Maia participou de três competições estaduais - obtendo medalhas em todas - e cinco atletas conquistaram pontos no Campeonato do Nordeste, em meio à Seletiva de abril.