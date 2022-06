Atlético vence o Sport na Ilha do Retiro e sobe para o 3º lugar

Site do Atlético Mineiro Eder Luís fez o gol mais bonito do jogo, talvez da rodada

O triunfo confirma a boa fase do time mineiro, que segue entre os poucos invictos da competição, e o declínio da equipe pernambucana, que ainda não venceu nenhum jogo no BR-09. Foi a primeira vitória do Atlético-MG na Ilha do Retiro.O Atlético subiu para a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro ao vencer o Sport por 3 a 2, na noite deste domingo (24), na Ilha do Retiro, em Recife. Os gols do Galo foram marcados por Éder Luis (2) e Márcio Araújo, com Dutra e Jonílson, contra, descontando para o time rubro-negro.Com o triunfo na capital pernambucana, o Atlético chegou a sete pontos, mesma pontuação do vice-líder Náutico, que possui um gol a mais de saldo. Na próxima rodada, sábado (30), o adversário será o Santo André, no Mineirão.O Atlético foi arrasador no início e precisou de apenas dez minutos para abrir uma vantagem de dois gols. Com um golaço, Éder Luis abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo.No lance, ele arrancou do campo de defesa, passou por quatro adversários, invadiu a área e chutou cruzado na saída do goleiro: Galo 1 x 0.Aos dez minutos, o próprio Éder Luis aproveitou cruzamento rasteiro de Carlos Alberto pela direita e ampliou a vantagem atleticana: Galo 2 x 0.O Sport tentou reagir em cruzamento pela esquerda e Ciro cabeceou para fora, à esquerda de Juninho. Aos 25, o time pernambucano levou perigo na cobrança de falta de Fumagali e a bola resvalou no travessão antes de sair por cima do gol.A equipe alvinegra quase marcou o terceiro gol após cruzamento de Júnior pela esquerda e Carlos Alberto, pressionado pelo zagueiro, finalizou para fora.O Sport ameaçou no cruzamento rasteiro de Wilson pela direita, cortado por Welton Felipe. Em seguida, Juninho saiu bem do gol para interceptar lançamento de Fumagali para Wilson.Aos 41 minutos, após boa troca de passes no ataque, Márcio Araújo acertou um belo chute de fora da área para fazer o terceiro gol: Galo 3 x 0.O Atlético retornou do intervalo com a mesma formação e sofreu uma forte pressão do Sport nos instante iniciais. No primeiro minuto, depois de cruzamento pelo lado direito do ataque pernambucano, a bola desviou em Jonílson e foi para o gol: 3 x 1.Em nova tentativa do Sport, Luciano Henrique recebeu na área pela direita e chutou forte para a boa defesa de Juninho.Na jogada seguinte, Weldon recebeu passe de Wilson na grande área e concluiu por cima do gol. O mesmo Weldon tentou pouco depois em cabeceio e a bola saiu à esquerda do goleiro atleticano.O Galo foi à frente com Márcio Araújo pela direita, mas o cruzamento foi cortado pela defesa adversária. Aos 18 minutos, Éder Luis invadiu a área pela direita e foi desarmado, naquele que foi o seu último lance na partida, uma vez que foi substituído por Alessandro aos 20 minutos.O Sport tentou no chute cruzado de Luciano Henrique, defendido por Juninho. Aos 31 minutos, Júnior cruzou pela esquerda e Alessandro cabeceou para a grande defesa do goleiro Magrão. Logo depois, Diego Tardelli foi substituído por Júlio César. Aos 36, foi a vez de júnior ser substituído por Tchô.O quarto gol atleticano quase saiu aos 39 minutos, quando Alessandro recebeu de Tchô pela esquerda, driblou seu marcador e finalizou no travessão.Aos 43, Thiago Feltri fez desarme providencial na grande área, acabando com perigoso ataque do time pernambucano. Aos 45, Dutra recebeu livre na área e chutou para fazer o segundo gol do Sport e dar números finais ao jogo.Motivo: 3º rodada do Campeonato Brasileiro 200924/05/2009Estádio Ilha do RetiroPéricles Bassols Pegado Cortez (RJ) Auxiliares: Dibert Pedrosa Moisés (FIFA-RJ) e Rodrigo Pereira Joia (RJ): 0 - Renda: R$ 0,00: Éder Luis(5),Éder Luis(10),Márcio Araújo(41), Dutra(90),Jonílson(46) (c).: Juninho (Atlético), Márcio Araújo (Atlético), Júnior (Atlético), Igor (Sport/PE), César (Sport/PE).Cartões Vermelhos: Não houve.Andrade ( Fumagalli), Wilson, Magrão, Moacir (Jonas), Igor, César, Dutra, Hamilton, Sandro Goiano, Luciano Henrique, Ciro ( Weldon).Técnico: Nelsinho: Juninho, Carlos Alberto, Leandro Almeida, Welton Felipe, Thiago Feltri, Jonílson, Renan, Márcio Araújo, Júnior (Tchô), Éder Luis (Alessandro), Diego Tardelli (Júlio César ).Técnico: Celso Roth