José Renato sai do Walfredo sem ter ainda substituto Ainda não existe um nome certo para assumir a gestão do hospital.

O Diário Oficial de sábado (16) trouxe a exoneração do diretor geral do Hospital Estadual Walfredo Gurgel, José Renato Machado, que sai da unidade de saúde para reassumir a Coordenadoria de Operações de Hospitais e Unidades de Referência (Cohur), onde esteve à frente há dois anos.



Ainda não existe um nome certo para ficar no lugar de José Renato. Por enquanto, ele ainda está no Walfredo finalizando os trâmites administrativos. Segundo o ex-diretor, a ideia é que um dos atuais diretores assuma a gestão do hospital, porém não revelou o nome. “No início, ele não estava querendo muito, mas já está aceitando”.



Desde outubro que o secretário estadual de Saúde Pública, George Antunes, propôs a José Renato voltar à Cohur. A proposta ainda não havia sido aceita porque não existia um substituto, que deverá ser anunciado em poucos dias.



“O Walfredo tem que despertar para não ser só aquele que atende, mas também que opina e discute a política de saúde do estado. Descobrimos o que estava debaixo do tapete”, falou o ex-diretor sobre as mudanças implantadas por ele dentro da unidade.



Machado acredita que o grande problema do hospital é a superlotação gerada pela falta de responsabilidade dos municípios com suas políticas de saúde. “O Samu faz hoje o papel que os pronto-atendimentos deveriam fazer. Nenhum funciona 24 horas desde 2003. Assim que pegam um paciente, aqui é o único local que trazem”, reclama. Para ele, a Sesap precisa ser mais dura com as prefeituras diante dessa situação.



Com a entrada de Machado, o hospital tentou reafirmar seu papel no atendimento referência em urgência e emergência. Primeiro foram suspensos os atendimentos ambulatoriais, o que diminuiu a demanda no pronto-socorro em 50%, segundo dados da unidade.



Nas últimas semanas, o ex-diretor pediu uma regulação de leitos por parte do município de Natal. O envio desmedido de pacientes ao Walfredo excede em cerca de 50 pessoas diariamente.



“Esse pronto-socorro tem que ser vaga zero (sempre com condições de atender) no caso do pronto-socorro. Mas quando terminamos de operar o paciente de urgência onde vou internar? Precisamos de uma regulação de leitos e isso é atividade do município”, explicou José Renato.



Atualmente, o custo do Walfredo tem chegado aos R$ 6 milhões mensais, dos quais R$ 900 mil são custeados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).