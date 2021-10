Polícia evita falar sobre assassinato de Maria Luíza

Ana Paula Oliveira Adriana Shirley, delegada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DCA),.

“O que posso assegurar é que estamos trabalhando. A família dela registrou o desaparecimento na delegacia da Cidade da Esperança no dia em que ela sumiu (21 de abril), e dois dias depois o caso chegou às nossas mãos. Desde então estávamos tentando descobrir o que havia acontecido. Com a confirmação de um assassinato, agora vamos tentar apurar quem fez isso com ela e o porquê”, falou a delegada.Em entrevista ao Nominuto.com, Adriana Shirley explicou que, como o crime tem como vítima uma adolescente, não pode repassar informações sobre o caso. “A Maria Luíza tinha 15 anos e o Estatuto da Criança e do Adolescente me impede de detalhar como estão as investigações. O que eu posso fazer é garantir que estamos trabalhando”, concluiu.Maria Luíza foi morta com requintes de crueldade. Há indícios de que ela tenha sido violentada sexualmente antes de ser morta por estrangulamento. O corpo dela foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) já em avançado estado de putrefação.Adrianja Shirley não quis confirmar quais as linhas de investigação que a polícia está adotando para tentar elucidar o crime.