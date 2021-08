Caic vai sediar Campeonato Estadual de Adultos de Atletismo Neste sábado e domingo (18 e 19) o evento, pré-requisito para Norte-Nordeste, vai reunir atletas de diversas regiões do estado.

O fim de semana será de atletismo no Caic Esportivo de Lagoa Nova - neste sábado e domingo (18-19) o local sedia o Campeonato Estadual Caixa de Atletismo de Adultos. A competição terá duas etapas, uma por dia, no período da tarde.



Para os homens, estão previstas as disputas dos 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros; 110 e 400 metros com barreiras; 3.000 metros com obstáculos; revezamentos 4 x 100 e 4 x 400 m; 20.000 metros marcha atlética; arremessos de peso e martelo, lançamentos de disco e dardo; saltos em altura, distância e triplo; e o decatlo (com exceção da prova do salto com vara).



Para as mulheres, estão progtramadas as disputas dos 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros; 100 e 400 m com barreiras; revezamentos 4 x 100 e 4 x 400 m; 20.000 metros marcha atlética;arremessos de peso e martelo, lançamentos de disco e dardo; saltos em altura, distância e triplo; e o heptatlo.



De quebra, o Estadual será usado como pré-requisito aos clubes filiados para a participação no Troféu Norte-Nordeste - de 2 a 5 de maio próximos em Recife (PE). Certo é que são esperados no Caic atletas não apenas de Natal - como Ludmila Clecy (Incor-UnP) no salto triplo, entre outros - como delegações interioranas inteiras, como os grupos de Touros, Goianinha e Currais Novos.