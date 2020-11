Projovem: Professores reclamam o não pagamento da ajuda de custo A ajuda seria utilizada para cobrir custos com alimentação e transporte.

Professores do Programa ProJovem Urbano Estadual, ação do Governo Federal, reclamam o não pagamento de uma ajuda de custo no valor de R$ 1 mil, relativo ao período de capacitação realizado na Faculdade Câmara Cascudo.



A ajuda seria utilizada para cobrir custos com alimentação e transporte, uma vez que alguns dos concursados moram em municípios afastados de Natal, como Macaíba e Arêz. Os recursos federais são repassados à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).



Uma professora que preferiu manter a identidade em sigilo falou que o curso teve o descerramento nesta sexta-feira (13), mas até o momento o montante relativo à fase de habilitação não foi creditado para os 200 professores.



Em contato com a pró-reitoria de extensão da UERN, a equipe do Nominuto.com foi informada de que o valor ainda não foi pago aos professores e que o processo “é lento e burocrático”. Não foi informada, ainda, uma data para que o pagamento seja efetuado.



“É necessário fazer uma checagem de todos os nomes no site da Receita Federal, depois ver a ordem de despacho, empenho e contabilidade. São processos demorados, mas eles vão receber o valor. No entanto, existe um caminho a seguir”, disse Jorgiana Freitas, secretaria da pró-reitoria.



Apesar da declaração, o edital prevê o pagamento antecipado da ajuda de custo, como o sexto quesito do capítulo VI, disposições gerais.



O profissional selecionado receberá formação inicial para as ações do Projovem

Urbano Estadual com carga horária de 160h, em regime de 8h/dia, mediante o

recebimento de ajuda de custo.



O processo de formação constitui também em etapa de avaliação, podendo ser dispensado, o candidato selecionado que não apresente desempenho satisfatório, conforme critério da Fundação Darci Ribeiro – responsável pela capacitação.