Primeira votação da reforma administrativa é adiada mais uma vez Vereadores suspenderam a sessão devido à morte da mãe da vereadora Sargento Regina; votação ocorre na próxima quarta-feira (22).

A primeira votação da reforma administrativa da Câmara Municipal do Natal foi adiada mais uma vez. O motivo foi a morte da mãe da vereadora Sargento Regina (PDT), que ocorreu há poucos instantes, nesta quinta-feira (16). Os vereadores suspenderam a sessão em respeito à parlamentar e a primeira votação ocorre no dia 22 de abril.



Os vereadores fizeram pronunciamentos lamentando o ocorrido e ressaltaram a importância da vereadora nas discussões acerca do projeto. A mãe da parlamentar, Maria de Lourdes dos Santos Costa, tinha 83 anos, morava em Mossoró e estava internada há cerca de duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Wilson Rosado.



O velório e o enterro estão previstos para acontecer na manhã desta sexta-feira (17), em Mossoró. O corpo será velado na Igreja do Perpétuo Socorro e o sepultamento no Cemitério São Sebastião, no Centro da cidade.